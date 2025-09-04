Захарова отвергла возможность обсуждения присутствия иностранных войск на Украине

Lenta.ruиещё 1

Россия не будет обсуждать ни в каком формате идеи ввода иностранных военных на Украину, иностранная интервенция недопустима для Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга «на полях» Восточного экономического форума.

В МИД отвергли возможность обсуждения присутствия иностранных войск на Украине
© Global Look Press
«Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую безопасность иностранную интервенцию на Украину в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате», — подчеркнула Захарова.

МИД: Зеленский перепутал гарантии безопасности с коктейлем, говоря о "НАТО-лайт"

Ранее в Министерстве иностранных дел Германии оценили расходы на военную поддержку Украины в ближайшие несколько лет в 40 миллиардов евро. По гражданским позициям, подчеркнули в немецком ведомстве, показатель составит 34 миллиарда евро.