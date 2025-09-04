В МИД назвали гарантии безопасности для Украины «опасными для Европы»

На брифинге в кулуарах ВЭФ Мария Захарова заявила, что запрашиваемые Украиной гарантии безопасности являются неприемлемыми. Ее слова приводит ТАСС. По мнению Захаровой, инициативы Киева, основанные на европейских предложениях, не обеспечивают защиту Украины, а создают угрозу для всего европейского континента.

© MFA Russia/Global Look Press

Захарова раскрыла, что Западу «надо и придется» сделать в отношении Украины

Захарова также подчеркнула, что Россия не намерена обсуждать интервенцию иностранных военных на территории Украины в каком-либо формате.