Американский журналист Такер Карлсон в интервью с политобозревателем Майклом Ноулзом на платформе YouTube высказал мнение о высокой эффективности президента России Владимира Путина как государственного лидера.

По оценке Карлсона, под руководством Путина страна претерпела значительные позитивные изменения, а уровень жизни граждан заметно повысился, что объясняет популярность российского лидера среди населения.

В противопоставление Карлсон подверг критике результаты управления США при 46-м президенте Джо Байдене, заявив, что Америка по различным показателям не демонстрирует процветания. Журналист выразил убеждение, что было бы неверным считать Байдена более успешным руководителем или более выдающейся личностью по сравнению с Путиным.

