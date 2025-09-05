В посольстве РФ прокомментировали гибель россиянина на Burning Man

В настоящее время посольство России в Соединенных Штатах ожидает результатов экспертизы по делу о гибели гражданина РФ Вадима Круглова на фестивале Burning Man в штате Невада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти», — рассказали в дипведомстве.

Кроме того, посольство поддерживает контакт с родственниками Круглова и будет содействовать транспортировке останков мужчины на родину.

Тело Круглова нашли в палатке во время сжигания деревянной фигуры на церемонии закрытия фестиваля. Мужчина должен был представлять свою инсталляцию на Burning Man, но внезапно пропал сразу после песчаной бури. Друзья мужчины уверены, что его убили.

Раскрыты подробности жестокого убийства россиянина на американском фестивале

В полиции подчеркивают, что расследование будет сложным: на время проведения Burning Man территория превращается в мегаполис, но камер там практически нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».