Ирландский журналист высказался о роли Украины в мировой политике
Запад использует Украину как инструмент сдерживания России, Индии и Китая. Такое мнение о роли постсоветской страны в мировой политике высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.
Он отметил, что президент России Владимир Путин, а также его коллеги из Пекина и Нью-Дели прекрасно знают, что происходит.
Гарантия нейтральности Украины – только русские танки в Борисполе
Ранее Путин назвал цели проведения специальной военной операции на Украине. «Мы боремся не столько за территории, сколько за права людей, которые проживают на этих территориях», — обозначил президент.