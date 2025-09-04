Запад использует Украину как инструмент сдерживания России, Индии и Китая. Такое мнение о роли постсоветской страны в мировой политике высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Украина — это всего лишь таран, она потерпела неудачу против России, поэтому теперь ее используют как предлог для сдерживания растущей мощи Индии и Китая», — написал Боуз.

Он отметил, что президент России Владимир Путин, а также его коллеги из Пекина и Нью-Дели прекрасно знают, что происходит.

Гарантия нейтральности Украины – только русские танки в Борисполе

Ранее Путин назвал цели проведения специальной военной операции на Украине. «Мы боремся не столько за территории, сколько за права людей, которые проживают на этих территориях», — обозначил президент.