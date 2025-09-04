Владимир Путин в рамках рабочего визита приехал в Китай, и одной из главных целей его поездки стало посещение военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. По словам китайских журналистов, участие российского президента в параде заставило Токио изрядно понервничать. Об этом сообщает издание Sohu.

«Глава Кремля высказался о Японии перед вылетом в КНР», – пишут авторы китайского издания.

Перед вылетом в Китай Путин дал интервью местным СМИ, в котором высказал свое мнение о текущих мировых событиях. Он отметил, что в ряде стран происходит пересмотр итогов Второй мировой войны, что приводит к фальсификации исторической правды ради политических интересов. В этом контексте российский президент указал на возрождение японского милитаризма под предлогом угрозы со стороны России и Китая. Эти слова, по информации Sohu, вызвали бурную реакцию в Японии.

Японские СМИ выразили недовольство, утверждая, что Москва занимается искажением исторической правды, а Запад и Япония якобы пытаются этому противостоять.

Эксперты из Китая полагают, что резкая реакция японских СМИ подтверждает правоту Путина. Они отмечают, что японские политики продолжают посещать святилище Ясукуни – храм милитаризма, а также увеличивают военные расходы и планируют развертывание дальнобойного ракетного вооружения в сотрудничестве с США.

Китайские аналитики подчеркивают, что слова Путина затронули болезненную тему для Японии. По их мнению, Токио должен взглянуть в лицо истории и отказаться от милитаризма, чтобы завоевать уважение и доверие международного сообщества, передает АБН24.

КНР на военном параде в Пекине впервые продемонстрировала стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. Среди прочего, комментатор заметил новую ракету с радиусом поражения во всю планету.