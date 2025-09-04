3 сентября Лондон объявил об очередных неправомерных ограничительных мерах. На этот раз в отношении молодежного «Движения первых», организаций «Волонтеры Победы», Фонда имени Ахмата Кадырова и ряда физических лиц. В ответ Россия призывает британские власти воздерживаться от голословных обвинений. Об этом сообщает МИД РФ.

«Настоятельно рекомендует британским властям впредь воздерживаться от необоснованных обвинений и не препятствовать деятельности, направленной на защиту прав и интересов несовершеннолетних. Решение Лондона ввести санкции против лиц, занимающихся увековечиванием памяти о совместной Победе во Второй мировой войне, приурочив это к 3 сентября — дате окончания войны, выглядит особенно циничным», — говорится в заявлении МИД, опубликованным в telegram-канале ведомства.

Сообщается, что в качестве обоснования приводятся недостоверные сведения. В частности, утверждается о якобы насильственном перемещении 19,5 тысячи детей с территории Украины в Россию, что не соответствует действительности. Между тем, в ходе переговоров, состоявшихся в Стамбуле 2 июня, украинская сторона предоставила перечень из 339 несовершеннолетних граждан Украины, оказавшихся в затруднительном положении. Впоследствии около 30% информации из этого списка не нашло подтверждения. Значительная часть указанных детей либо никогда не находилась на территории России, либо уже достигла совершеннолетия, либо вернулась к своим семьям.

Ранее республиканский сенатор США Линдси Грэм* (включенный в перечень террористов и экстремистов в России) заявил о намерении добиваться принятия закона, который бы признал Россию государством-спонсором терроризма. Он грозился сделать это в том случае, если Москва не возвратит Украине якобы вывезенных с ее территории детей.

*Линдси Грэм — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга