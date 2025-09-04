В МИД РФ отреагировали на выпады Мерца в адрес Путина

Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев заявил о категорической неприемлемости высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении президента России Владимира Путина. По словам дипломата, подобные заявления, независимо от их источника, являются абсолютно недопустимыми.

Нечаев выразил мнение, что такие высказывания свидетельствуют о намерении окончательно подорвать остатки доверия и взаимопонимания между двумя странами, делая процесс отчуждения необратимым.

Мерц выразил недовольство тем, с какими почестями встретили Путина на Аляске

Российский посол отметил, что подобная ситуация вызывает глубокое сожаление.

