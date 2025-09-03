В Госдуме раскрыли, что должен сделать Зеленский для завершения конфликта

Владимиру Зеленскому следует приехать в Россию на предложенных ему условиях, в том случае, если он действительно желает завершить конфликт, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в среду, 3 сентября, рассказал на итоговой пресс-конференции в Пекине, что согласен лично встретиться с украинским лидером. Он добавил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву.

«Если он и в самом деле намерен закончить [противостояние], чтобы сохранить свое население — то должен сам проявлять инициативу и приезжать в Россию на тех условиях, что будут ему предложены. Не хочет — пусть от него этого добиваются Соединенные Штаты», — отметил Журавлев.

Парламентарий уточнил, что Россия к таким переговорам готова, пусть даже у Зеленского и нет никаких полномочий, потому что президентский срок давно закончился.

Путин пригласил Зеленского в Москву

Капитуляцию Германии в 1945 году подписал вовсе не Гитлер, поэтому найдется и тот, кто мог бы это сделать за Зеленского, разъяснил депутат.

Журавлев констатировал, что если украинский лидер не приедет, то Россия продолжит спецоперацию. Он выразил уверенность в том, что «именно так и произойдет».