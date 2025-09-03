"Страшно представить": раскрыто, чем обернулось бы появление Трампа рядом с Путиным

Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что было бы, если бы президент США Дональд Трамп появился на параде в Пекине рядом с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом аналитик высказался в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Трампу, судя по его продолжающимся комментариям на тему парада, очень хотелось бы там быть на самом деле. Но его туда не приглашали.

По мнению эксперта, Трампу крайне трудно было бы объяснить свое присутствие в Пекине и по политическим причинам тоже, так как заключенной сделки по Украине с Путиным и торговой сделки с Си пока нет. Даже с лидером КНДР Ким Чен Ыном он не смог заключить сделку, добавил блогер.

При этом он выразил уверенность, что если бы Трамп появился на Параде рядом с Путиным, Си и Ким Чен Ыном, то страшно представить, что творилось бы по этому поводу в глобалистской западной прессе.

Эксперт предположил, что в ближайшие 1-2 года Трамп для компенсации постарается организовать какой-нибудь мощный парад в США.

Ранее Трамп заявил, что его не занимает тот факт, что его не пригласили на празднование 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. При этом глава Белого дома назвал празднования в Пекине красивыми и очень впечатляющими.

Также Трамп рассердился на журналиста из-за предположения, что он никак не наказал российского лидера Владимира Путина за его отказ немедленно начать переговоры с Владимиром Зеленским.