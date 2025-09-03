Медведев обратился к уходящим на СВО бойцам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя и вернуться домой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, политик обратился к бойцам, которые отбывают на СВО после встречи с активистами поискового лагеря.

«Берегите себя! Нам, безусловно, нужна победа, победа над врагом. Уверен, что вы внесете в нее свой вклад», — отметил Медведев.

По его словам, приближая на фронте победу, которая нужна России, бойцы не должны забывать, что нужно беречь себя.

Ранее Медведев сообщил, что следует поддерживать всех участников специальной военной операции, которые после завершения контракта готовы реализовать себя на «гражданке».