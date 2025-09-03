В России заявили о возможном изменении мнения Путина о решении конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин мог изменить мнение о способе решения конфликта на Украине. Это следует из записи публициста Егора Холмогорова в Telegram.

Блогер и историк заявил, что российский лидер во время пресс-конференции по итогам визита в Китай не назвал мирное урегулирование кризиса как абсолютный приоритет, поставив знак равенства между военным решением и переговорами. Из этого следует, что отношение Путина к способу завершения СВО, возможно, претерпело изменения.

"Кажется, впервые Путин не называет «мирное решение» абсолютным приоритетом и рассматривает мир и военное решение как одинаковые пути решения проблемы" Егор Холмогоров

Ранее, в феврале 2025 года, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напоминал, что Путин неоднократно говорил о готовности России идти на мирные переговоры и добиваться целей спецоперации «именно через мирные переговоры, политико-дипломатическими средствами».