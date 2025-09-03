Трамп намерен в ближайшие дни переговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и определиться с шагами в отношении Москвы и Киева. Слова американского лидера передает РИА Новости.

© Газета.Ru

Трамп также говорил о том, что у Соединенных Штатов остается «фаза два» и «фаза три» мер на случай, если решение конфликта на Украине будет слишком медленным.

До этого президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Китае заявил, что «партия войны» все время нападает на «партию мира».

Он отметил, что подходы к урегулированию могут быть разными. По словам главы государства, есть те, кто говорит, что необходимо воевать «до последнего украинца», а есть те, кто, например, как представители действующей администрации Соединенных Штатов и их президент Дональд Трамп, которые пытаются найти решение мирными средствами.

Российский лидер с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.