Медведев: СВО началась из-за «трещины» после Второй мировой

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что СВО началась из-за «трещины» после Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время своего выступления в военно-патриотическом лагере имени Ф. М. Охлопкова. По словам Медведева, одна из причин начала СВО — «трещина» в миропорядке, которая случилась после Второй мировой войны.

«Все это было положено в основу миропорядка, сформировавшегося на нашей планете по итогам Второй мировой войны. Вначале этот миропорядок дал трещину в широком смысле этого слова, все это в конечном счете привело к специальной военной операции. Когда уроки большой кровавой войны были забыты, память павших была предана забвению, а на передний план были выставлены ценности, абсолютно неприемлемые для большинства людей на нашей планете», — заявил он.

Ранее Медведев посетил Тверскую область.