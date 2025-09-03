Путин заявил о нападениях «партии войны» на «партию мира»

«Партия войны» все время нападает на «партию мира». Об этом на итоговой пресс-конференции в Китае заявил президент России Владимир Путин, комментируя подходы к урегулированию конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Он отметил, что подходы к урегулированию могут быть разными. По словам главы государства, есть те, кто говорит, что необходимо воевать «до последнего украинца», а есть те, кто, например, как представители действующей администрации Соединенных Штатов и их президент Дональд Трамп, которые пытаются найти решение мирными средствами.

«И вот, первая партия, партия войны, всегда нападает на другую партию — на партию мира», — сказал российский лидер.

До этого Путин заявил, что Российская Федерация не добивается капитуляции Украины, а «настаивает на признании реалий, которые сложились на земле».

Российский лидер с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.