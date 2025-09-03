Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай в шутку назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем. Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, журналисты пресс-пула задавали вопросы один за одним, без остановки. Песков обратился к президенту с ремаркой: «Владимир Владимирович, это может еще долго продолжаться».

Глава России ответил, что нет, конференция будет завершена в ближайшие минуты. Затем высказался о мнимой склонности к лени своего бессменного пресс-секретаря.

«Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится», — пошутил Путин.

Напомним, что в марте 2018 года президент России признался западному телеканалу, что не контролирует всех сотрудников своей администрации и не несет ответственности за все их высказывания.

«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?», — задал риторические вопросы Путин.

Ранее сообщалось, что Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС, провел на полях мероприятия ряд значимых встреч с мировыми лидерами.