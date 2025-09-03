Путин рассказал о беседе с Трампом в лимузине

Президент России Владимир Путин рассказал о своей беседе с главой Белого дома Дональдом Трампом во время поездки в лимузине на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом он рассказал во время беседы с журналистами. По словам Путина, в лимузине они с Трампом не успели как следует поговорить, поскольку дорога заняла очень мало времени.

«В лимузине пока ехали, там ехать 30 секунд, такими общими фразами перебросились и все», — заявил он.

Напомним, что встреча Путина и Трампа на Аляске состоялась 15 августа. В ходе переговоров президенты обсудили конфликт на Украине.