Путин заявил, что доволен работой Мединского

Российский лидер Владимир Путин заявил, что доволен работой своего помощника Владимира Мединского в качестве главы переговорной группы России.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в рамках четырёхдневного визита в Китай.

«Работой Мединского я доволен», — сказал он.

Путин также высоко оценил работу российской делегации на переговорах с Украиной, назвав её хорошим примером профессионального подхода.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сроки нового раунда переговоров между Россией и Украиной зависят от выполнения Киевом результатов прошлых встреч.