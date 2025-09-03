Путин отреагировал на заявление Трампа о «сговоре» РФ, КНР и КНДР

Президент России Владимир Путин отметил чувство юмора главы США Дональда Трампа на фоне высказываний американского политика о мнимом сговоре РФ, Китая и КНДР. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер прокомментировал высказывания Трампа в ходе итоговой конференции в Пекине.

«Трамп не лишен юмора, у меня с ним добрые отношения, за все эти 4 дня в ходе самых разных переговоров никто и никогда не высказывал никаких отрицательных суждений в адрес администрации США, тем более, что все мои собеседники поддержали нашу встречу в Анкоридже», — разъяснил Путин.

Ранее глава США заявил в ходе традиционного брифинга в Овальном кабинете, что «очень недоволен» Владимиром Путиным.

Путин высказался об урегулировании на Украине

На фоне заявления Трампа резко упал индекс Мосбиржи. Позже он немного отыграл позиции.