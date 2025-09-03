Президент России Владимир Путин в среду, 3 сентября, заявил, что в отношениях России и Азербайджана присутствуют проблемы, но интерес к развитию связей все расставит на свои места.

Он добавил, что во время визита в Китай поздоровался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой, после чего перекинулся «двумя-тремя словами» со своим коллегой, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин и Ильхам Алиев кратко поздоровались, пожав друг другу руки.

1 сентября вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Москва работает над улучшением отношений с Азербайджаном, поскольку экономическое сотрудничество является важным фактором для этих стран. Чиновник также рассказал о межправительственной комиссии, на которой стороны обоих государств отметили развитие экономического сотрудничества.

27 августа Ильхам Алиев заявил, что в 1920 году большевики «вторглись» в Азербайджан и разделили страну надвое, передав Зангезур Армении. При этом он отметил, что в советский период подобно положение дел «не было проблемой, потому что не было ни границ, ни войн».