Путин назвал одно условие скорого завершения СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) может завершиться, «если здравый смысл восторжествует». Он отметил, что «есть свет в конце тоннеля». Об этом президент высказался на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По словам Путина, он видит настроение нынешней американской администрации, которая хочет завершения конфликта.

Если заключить мир с учетом интересов России не получится, то страна добьется всех своих целей военным путем, добавил он.

При этом российский лидер отметил, что договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно, если здравый смысл все-таки восторжествует.

Также Путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Он уточнил, что РФ готова повысить уровень переговоров с Украиной.