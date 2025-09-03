Путин дал первый комментарий о фильме «Кремлевский волшебник»

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что пока не смотрел фильм «Кремлевский волшебник». Слова главы государства цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам визита в Китай, Путин заявил, что впервые слышит о картине, в которой его образ воплотил британский актер Джуд Лоу.

«Я не видел этого фильма, даже в первый раз об этом слышу. Так что не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю», — признался Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал съемки фильма «Кремлевский волшебник», в котором роль главы государства исполнил Джуд Лоу.