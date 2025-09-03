Путин высказался об урегулировании украинского конфликта фразой о свете в конце тоннеля
Президент России Владимир Путин заявил, что видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию. Его слова передает ТАСС.
По словам Путина, в 2022 году Киеву было предложено с уважением отнестись к выбору жителей юго-востока Украины, вывести оттуда свои войска и завершить конфликт немедленно.
Он высказал позицию, что можно договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта на Украине.
«Мне кажется есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — обозначил Путин, добавив, что в противном случае Россия готова решать поставленные задачи вооруженным путем.
Ранее Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.