Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции в Китайской Народной Республике заявил, что укомплектованность подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) находится у критической черты.

© Московский Комсомолец

Визит российского лидера в КНР проходил с 31 августа. Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава российского государства провел ряд встреч с лидерами государств-участников ШОС.

Владимир Путин посетил парад, который был посвящен юбилею победы во Второй мировой войне. Также президент РФ встретился в Китае с россиянами - родными легендарных полководцев-участников Великой Отечественной войны.