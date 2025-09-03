Путин раскрыл текущую обстановку в зоне СВО

Российские войска наступают по всем направлениям зоны специальной военной операции (СВО). Текущую обстановку раскрыл президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай. Трансляцию пресс-конференции ведет Кремль в Telegram.

«Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно разным темпом, но практически на всех направлениях», — сказал глава государства.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году площадь ежемесячно занимаемых российскими войсками территорий зоны СВО выросла примерно в два раза — с 300-400 до 700 квадратных километров.

Путин заявил, что СВО проводится не ради территорий

В июне Путин поговоркой ответил на вопрос о продвижении Российской армии в зоне СВО.