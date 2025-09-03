Россия никогда не ставила вопрос о том, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. Это подчеркнул президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Вопрос был посвящен гарантиям безопасности в обмен на территории - соответствует ли эта формула тому, о чем Путин говорил с президентом США Дональдом Трампом на Аляске?

Путин назвал домыслами заявления о существовании формулы гарантий безопасности в обмен на территории.

"Нет, мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так, - подчеркнул он. - Гарантии безопасности - это естественно, я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, систему безопасности - и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменом территориями".

Путин обратил внимание на то, что хочет это подчеркнуть: "Мы боремся не столько за территории, сколько за права человека, за права людей, которые проживают на этих территориях". На примере Донбасса он пояснил, что это может быть право говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры и традиций, которые переданы от прежних поколений.