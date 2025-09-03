Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о перспективах визита президента США Дональда Трампа для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее официальное приглашение Трампа в Россию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Безпалько, в обозримой перспективе визит Трампа в Россию может быть неоднозначно воспринят в США на фоне прошедшего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который, как отметил эксперт, превратился дипломатический и парадный триумф Китая.

Поэтому для визита американского президента должны сложиться определенные условия. Тем более сегодня, 3 сентября, истекает первый срок ультиматума Трампа, который он ранее выдвигал России и президенту страны Владимиру Путину. Очевидно, что ни один выдвинутых в адрес РФ ультиматумов не произвел на нас особого впечатления. Мы не изменили образ действий, и конфликт, который Трамп пытался как минимум очень быстро заморозить, а как максимум закончить, продолжается. Поэтому к перспективе визита Трампа в РФ я бы сейчас относился очень осторожно. Может быть, такой визит и состоится, но если он не принесет весомых итогов в виде решений, договоренностей или хотя бы значимых меморандумов, то это поставит под угрозу рейтинг Трампа в США. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Вместе с тем эксперт допустил, что Трамп совершит «экспансивный визит» в Москву, которому не будут предшествовать консультации рабочих групп России и США.

«Но одна незапланированная встреча Путина и Трампа уже состоялась на Аляске. Это была хорошая встреча, однако никаких четких заявлений по ее результатам не было. И проводить еще одну встречу ради такого же результата для Трампа и его окружения, наверное, было бы нецелесообразно. Для новых переговоров должны быть весомые причины – либо определенные действия со стороны России, Украины, ЕС, Китая или других стран, либо весомые предложения со стороны Москвы. Кроме того, на проведение очередных переговоров могут повлиять новые обстоятельства в рамках конфликта, например, прорыв фронта. Тогда Трамп сможет обосновать свою поездку в РФ тем, совершает ее ввиду изменившихся обстоятельств. Пока же территория РФ остается для американских политиков и обывателей табуированной зоной. Просто так Трамп не поедет ни в Москву, ни, к примеру, в Калининград», - отметил политолог.

Ранее американский министр обороны Пит Хегсет в интервью Fox News заявил, что Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию России и Китая.