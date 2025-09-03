Путин высказался о возможной встрече с Зеленским
Президент России Владимир Путин рассказал, что никогда не исключал возможность встречи с Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства сделал ряд заявлений по международной повестке в ходе пресс-конференции после четырехдневного визита в Китай.
Президент заметил, что если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву, встреча состоится.
Путин высказался о легитимности Зеленского
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч.
Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.