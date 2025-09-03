Президент России Владимир Путин рассказал, что никогда не исключал возможность встречи с Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства сделал ряд заявлений по международной повестке в ходе пресс-конференции после четырехдневного визита в Китай.

«Что касается встреч с Зеленским, я не исключал таких встреч, есть ли какой-то смысл в этих встречах?», — задал риторический вопрос Путин.

Президент заметил, что если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву, встреча состоится.

Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч.

Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.