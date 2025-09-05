Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор

Lenta.ruиещё 3

Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом пишет РИА Новости.

Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор
© РИА Новости

«Это комплексная система, которая позволит объединить водный, железнодорожный, автомобильный транспорт», — подчеркнул глава государства.

Как уточнил политик, Трансарктический коридор должен работать в интересах экономики России, регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики.

Ранее сообщалось, что в российской Арктике увеличивают пропускную способность Северного морского пути.