Путин рассказал о главных принципах своей работы

Президент России Владимир Путин по итогам визита в Китай заявил, что в своей работе старается не отвлекаться на слухи и домыслы.

Его слова приводит ТАСС.

«Я занят текущим делом, как-то стараюсь меньше отвлекаться на всякие слухи, домыслы», — заявил он.

Российский лидер позитивно высказался о длительной поездке в КНР и отметил, что подобный формат работы позволил ему в неформальной обстановке провести встречи с рядом зарубежных коллег.

Глава государства с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.