Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, однако Киев не должен это делать за счет интересов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

4 сентября состоится видеоконференция «коалиции желающих», посвященная гарантиям безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержке. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что «самой важной гарантией безопасности» является достаточная поддержка ВСУ.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.