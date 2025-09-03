Путин даст пресс-конференцию в Китае

Президент России Владимир Путин завершит свой четырехдневный визит в Китай большой пресс-конференцией. Об этом сообщает РИА Новости.

Время проведения пресс-конференции пока не называется.

Поездка проходит с 31 августа по 3 сентября. За это время глава государства принял участие в саммите ШОС, где провел ряд двусторонних встреч. Кроме того, в Пекине состоялись трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии.

Завершением официальной программы стал масштабный парад в Пекине, приуроченный к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

