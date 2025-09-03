В России назвали срок до возможной войны с Европой

Срок до возможной войны с Европой может составлять три года. Этот временной период назвал депутат Госдумы Михаил Делягин в блоге на платформе «Дзен».

По мнению парламентария, полномасштабный конфликт между Россией и Евросоюзом может случиться из-за Калининградской области. Делягин добавил, что цели одержать полную победу у Брюсселя может и не быть, так как для него достаточно будет «отжать» упомянутый регион.

Депутат отметил, что России следует использовать эти три года с толком.

Если это время используем с толком, проведем полноценную модернизацию, то нападать на нас будет страшно. Тогда Европа сдохнет, захлебнувшись собственным оружейным старьем

