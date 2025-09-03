Кадыров обвинил Британию в лицемерии из-за санкций против его матери

Британские власти ведут абсурдную и лицемерную политику, что Лондон продемонстрировал введением санкций против Аймани Кадыровой, матери главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сам Кадыров написал в своем Telegram-канале. "Сегодня Лондон в очередной раз показал абсурд и лицемерие своей политики. В санкционный список внесли мою дорогую маму Аймани Несиевну, возглавляемый ею фонд и Замида Чалаева, командира специального полка полиции", — рассказал Кадыров. Он подчеркнул, что его мать не занимается политикой, а только помогает нуждающимся через свой фонд. По мнению главы Чечни, действия Британии свидетельствуют о "ненависти и русофобии" Запада. Кадыров добавил, что ограничения останутся "лишь бумажками" и не лишат Россию приверженности "идеалам добра и справедливости". В мае президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни, министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Тот сравнил "санкции от шута" с государственной наградой.