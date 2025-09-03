На Украине искусственным образом насаждается ненависть к России, к ее людям и культуре, Украина больна «рашизмом», это ее диагноз. Об этом 3 сентября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.

Владимир Зеленский 29 августа подписал закон, которым официально закрепляется термин «рашизм».

Как отметила Захарова, в Киеве попытались придумать новое явление, взяв за основу несуществующее в славянских языках слово «раши».

«У нас в славянских языках нет такого слова, кроме одного: так звали толкователя Торы, который занимался изучением иудаизма во Франции в Средние века. В словарях нет другого слова, от которого могло произойти слово «рашизм», — пояснила она.

По мнению дипломата, авторы законопроекта с подобным неологизмом «находились в состоянии наркотического опьянения».

«Они сами себе придумали название. Рашизм — это то, чем больна Украина. Это не имеет отношения к России», — заключила Захарова.

