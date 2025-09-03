Кадыров ответил на санкции Британии в отношении его матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 3 сентября, прокомментировал санкции британского правительства, которые введи в отношении его матери Аймани, а также командира спецполка полиции республики Замида Чалаева.

© Администрация президента РФ

В своем личном блоге Кадыров заявил, что Запад руководствуется ненавистью и русофобией, а мораль и право в принятии решений не играют никакой роли.

— Он борется не с врагами, а с женщинами, с матерями и с теми, кто помогает обездоленным. Это низший уровень прогнившей западной политики, наглядная демонстрация слабости и двойных стандартов, — написал чеченский глава в своем Telegram-канале.

Великобритания обновила санкционные списки в отношении граждан и организаций РФ: в среду, 3 сентября, в них оказались Аймани Кадырова, а также фонд имени Ахмата Кадырова.

До этого Служба безопасности Украины объявила о подозрении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову по статье, связанной с военными преступлениями. Представители СБУ заявили, что высказывания Кадырова якобы нарушают законы и обычаи ведения войны, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда.