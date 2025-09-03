Песков рассказал, как Путин в Китае помог больному раком мальчику

Президент России выделил спецборт летного отряда «Россия» для того, чтобы спасти тяжелобольного мальчика из РФ, находившегося в Китае.

Об этом газете заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, много россиян приезжает на лечение в Китай. И так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией», — сообщил пресс-секретарь.

Лечение не помогало ребенку, и мальчику становилось только хуже. Китайские врачи констатировали: мальчика необходимо возвращать на родину. Мать ребенка обратилась в российское посольство за помощью в транспортировке.

По словам Пескова, посол РФ в Китае сообщил о ситуации главе государства. Пресс-секретарь Кремля добавил, что мальчик летит домой бортом специального летного отряда «Россия», который обеспечивает визит президента в Китай.

Такими самолетами, как правило летают министры и высокопоставленные чиновники, пишет KP.ru.

3 сентября завершается четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, 1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. В этот день российский лидер также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.