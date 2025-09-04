Путин встретился с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном

Во Владивостоке президент России Владимир Путин в четверг, 4 сентября, встретился с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Сонсаем Сипхандоном.

— У нас в двустороннем плане отношения развиваются по всем ключевым направлениям, включая и взаимоотношения между силовыми структурами, — высказался российский лидер.

Встреча представителей двух стран состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 3 по 6 сентября, передает Telegram-канал «Кремль. Новости».

3 сентября после поездки в Китай, которая продлилась четыре дня, Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в пленарном заседании ВЭФ. Помимо встречи с Сонсаем Сипхандоном, у российского лидера запланирована встреча с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в ВЭФ принимают участие представители 70 государств. Он уточнил, что 4 сентября Владимир Путин проведет ряд международных контактов, а 5 сентября выступит на пленарном заседании форума.