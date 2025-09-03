Кремль заявил, что отношения России, Китая и КНДР не направлены против других

Взаимодействие России, Китайской Народной Республики и Северной Кореи осуществляется во благо наших стран, а не против кого-то.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Отношение России с партнерами на Востоке, особенно с КНР, с другими странами, с КНДР, взаимодействие в рамках многосторонних форматов, таких как ШОС, БРИКС и другие, осуществляется во благо, а не против кого-то. Принцип — это во благо народов наших стран», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что никто не строит заговоры, так как на это нет ни желания, ни времени.

В ночь на 3 сентября, когда в Пекине проходил военный парад, Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост с обращением к Си Цзиньпину. Президент США попросил передать привет российскому лидеру Владимиру Путину и главе КНДР Ким Чен Ыну, которые вместе с председателем КНР присутствовали на торжествах в столице Китая, заявив, что они «готовят заговор против США».

Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что слова американского лидера были иронией. По его словам, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын не помышляют о заговоре против Соединенных Штатов, поскольку понимают роль Вашингтона в нынешних международных раскладах.