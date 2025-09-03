В России дали совет украинским гимнасткам

Спорт не должен становиться инструментом политических игр и украинским гимнасткам нужно задуматься о лучшей подготовке, а не о бойкоте World Challenge Cup в Париже из-за допуска на соревнования российской спортсменки. Об этом заявил News.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Ранее президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила о возможном бойкоте World Challenge Cup в Париже из-за допуска на соревнования российской олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой.

По мнению Михаила Иванова, такие попытки политизации являются губительными для спортивных соревнований.

«Мы должны защищать чистоту спорта и давать возможность лучшим спортсменам мира соревноваться друг с другом. Украинским гимнасткам пора перестать прятаться за политическими лозунгами и начать работать над своими спортивными результатами. Российские спортсмены всегда готовы к честной борьбе и ждут того же от своих соперников», — подчеркнул политик.

Украинцы хотят бойкотировать турнир из-за россиянки

Он также отметил, что украинские спортсменки таким образом «пытаются прикрыть спортивные страхи», а присутствие Ангелины Мельниковой на любых соревнованиях «является честью для организаторов».