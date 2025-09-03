Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков доложил президенту о высказываниях канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По словам Путина, оскорбления со стороны Мерца являются неудачной попыткой снять со стран Запада ответственность за трагические события на Украине.

3 сентября канцлер Германии в интервью телеканалу ProSiebenSat.1 заявил о необходимости гарантировать, что Россия «не сможет поддерживать свою военную экономику» путем ее «истощения». По словам Мерца, у него «нет никаких оснований» верить Путину, поскольку он якобы не намерен останавливать конфликт на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мнение канцлера Германии вряд ли можно принимать во внимание.