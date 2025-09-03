Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мнение канцлера Германии Олафа Шольца вряд ли можно принимать во внимание из-за слов в адрес российского главы Владимира Путина.

«Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений, поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — сказал представитель Кремля.

3 сентября канцлер Германии в интервью телеканалу ProSiebenSat.1 заявил о необходимости гарантировать, что Россия «не сможет поддерживать свою военную экономику» путем ее «истощения». По словам Мерца, у него «нет никаких оснований» верить Путину, поскольку он якобы не намерен останавливать конфликт на Украине.

Песков прокомментировал слова Трампа о «заговоре» против США

До этого канцлер заявлял, что Европа не хочет капитуляции Украины, поскольку это якобы даст России время на подготовку к новому конфликту. Он отмечал, что боевые действия нужно прекратить, но «не любой ценой».