В России ответили на угрозы Трампа сменить позицию по Украине

Давить на Россию бесполезно, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на угрозы президента США Дональда Трампа занять «другую позицию» в отношении Москвы.

«Понятно, что Трамп и все прогрессивное человечество, наверное, ждут позитивных результатов переговоров по Украине, но есть силы, которые не хотят этого — в первую очередь Украина. Поэтому попытки поддавливать со стороны Трампа на Россию не работают. Очевидно, он считает, что так будет эффективнее. Я уверен, и мы не раз об этом говорили, что давить на Россию бесполезно. Мы очень последовательно решаем вопрос предотвращения возврата предпосылок, которые привели к этому конфликту», — поделился депутат.

По его словам, это первостепенная задача, которую необходимо решить. Украина же, судя по всему, не готова к конструктивным переговорам, добавил Чепа.

«Все их посылы сводятся к прекращению огня, гарантиям безопасности. Предлагается прототип вступления Украины в НАТО: и вторая линия обороны, и так далее. Не мытьем, так катаньем хотят решить эти вопросы», — заключил парламентарий.

Ранее Трамп пообещал, что США займут «другую позицию» в отношении РФ в случае отсутствия прогресса по конфликту на Украине.

До этого американский президент пригрозил «последствиями», если встреча глав России и Украины не состоится. Трамп также заявил, что готов принять «определенные меры», если украинский конфликт не будет урегулирован в ближайшее время.