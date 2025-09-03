Песков прокомментировал слова Трампа о «заговоре» против США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что президент США Дональд Трамп в переносном смысле заявил о «заговоре против» Штатов.

— Заговоры никто не строит, на это нет ни желания, ни времени, — заявил Песков.

Тем временем американские СМИ заявили, что Дональд Трамп впал в ярость после того, как лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди прошлись под руку на саммите ШОС в Китае. Журналисты отмечают, что Трамп заявил, что из-за совместного появления Путина и Моди сотрудничество с Индией превратилось для Америки в «одностороннюю катастрофу».

В Кремле ответили на обвинение Трампа России, Китая и КНДР в заговоре

Более того, американский телеканал NBC заявил, что Путин передал Белому дому своеобразный сигнал, появившись на саммите ШОС с Моди. На саммите также присутствовал председатель Китая Си Цзиньпин, который вместе с Путиным и Моди обменивался дружескими жестами. Такое поведение, по мнению журналистов, продемонстрировало готовность противостоять давлению со стороны США.