В России увидели сигнал в рукопожатии Путина с Алиевым

Президент России Владимир Путин своим рукопожатием продемонстрировал охлаждение к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. Такой сигнал в приветствии политиков увидел член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Правозащитник предположил, что общение на торжественном мероприятии в Пекине между российским президентом и Алиевым не было дружеским.

По мнению Кабанова, Путин протокольно и холодно поздоровался с лидером Азербайджана.

«Это сигнал всем азербайджанским лоббистам в нашей стране о том, что сегодня любые неформальные, тем более дружеские контакты с элитами этой страны токсичны», — написал член СПЧ.

Он допустил, что при нынешнем азербайджанском руководстве Москве и Баку снова не стать «дорогими друзьями».

3 сентября Путин и Алиев встретились на параде по случаю окончания Второй мировой войны в Китае и пожали руки.

Путин и Алиев встретились в Пекине

До этого в Кремле рассказали, что 1 сентября лидеры России и Азербайджана не встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).