Путин шуткой отреагировал на опоздание делегации Конго

Президент России Владимир Путин в шутливой форме высказался об опоздании делегации Республики Конго на двусторонние переговоры в Пекине в среду.

«Подождем вашу делегацию», – сказал Путин перед началом беседы с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, передает ТАСС. «Пропустят [делегацию в зал переговоров], таких мужчин не могут не пропустить», – сказал он в шутливой манере.

Напомним, президент России Владимир Путин в Пекине в среду начал встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.