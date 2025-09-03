Захарова рассказала о реакции Лаврова на дипфейк с его участием

На сессии ВЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила о реакции министра иностранных дел Сергея Лаврова на один из первых дипфейков с его изображением.

© Вечерняя Москва

По её словам, несколько лет назад, когда технологии дипфейков только начали развиваться, Лавров столкнулся с видео, в котором использовался его образ. Она отметила, что министр сразу же прокомментировал: «Это же не я».

Захарова пояснила, что Лавров отметил реалистичность дипфейка, но при этом понял, что изображение выполнено неправдоподобно и не отражает его реального поведения, передает РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 2 сентября опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик с президентом США Дональдом Трампом, который стоит на фоне Белого дома в традиционном чеченском костюме.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Соединенных Штатов собирается использовать искусственный интеллект для распространения влияния на зарубежные аудитории. Об этом сообщает портал Intercept со ссылкой на документ командования специальных операций США.

До этого Белый дом представил изображение Трампа в образе джедая, созданное с помощью искусственного интеллекта и вдохновленное знаменитой космической оперой «Звездные войны».