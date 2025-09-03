Захарова жестко ответила Мерцу на призывы истощить Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что для урегулирования конфликта на Украине нужно истощить российскую экономику. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Ранее канцлер Германии заявил о том, что «нет никаких оснований» верить президенту России Владимиру Путину, и Западу необходимо самостоятельно «создать почву» для прекращения украинского кризиса. По его мнению, этому может способствовать введение пошлин для стран, ведущих торговлю с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Фридрих Мерц «призвал экономически истощить Россию».

«Истощилка не выросла, хер Мерц», - прокомментировала Мария Захарова заявление немецкого политика.

Напомним, что в конце августа Фридрих Мерц рассказал в беседе с журналистами ZDF, что конфликт на Украине может продлиться еще долго.