Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию

Президент РФ Владимир Путин в среду, 3 сентября, пригласил главу КНДР Ким Чен Ына приехать в Россию.

В рамках встречи Путин пожал своему коллеге руку и обнял его на прощание.

Переговоры лидеров России и КНДР продлились полтора часа. Путин и КНДР начали свое общение еще по дороге из Дома народных собрании, откуда ехали на одном автомобиле.

Со стороны РФ участие в переговорах приняли главы МИД и МО РФ Сергей Лавров и Андрей Белоусов, сопредседатель российско-корейской межправкомиссии Александр Козлов и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

— Мы вас ждем. Приезжайте, — цитирует Путина ТАСС.

Стало известно, что после переговоров служба сопровождения лидера КНДР Ким Чен Ына провела тщательную зачистку помещения. Были изъяты предметы личного пользования руководителя КНДР, включая стакан для напитков.

