Песков раскрыл детали разговора Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали общения Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «КП».

3 сентября в Пекине прошел военный парад по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. На фото и видео с мероприятия видно, что Путин находился рядом с Ким Чен Ыном. Песков подтвердил, что они общались.

«Да, удалось. Они еще продолжат общение», — заявил представитель Кремля.

При этом он не стал уточнять, будет ли у лидеров РФ и КНДР еще встречи, пообещав сообщить об этом своевременно. Содержание разговора Путина и Ким Чен Ына неизвестно.

Напомним, что Путин отмечал, что торжественный прием в Пекине и военный парад прошли «блестяще, очень хорошо». По его словам, они так или иначе напрямую касаются России и КНДР, потому что они принимали участие в общей борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом.